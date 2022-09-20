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الرياضة

الجامعة تشدد المراقبة على مالية الأندية

منذ 52 ثانية
تدقيق في الضمانات والتقارير والملاحظات تتقاطر على الفرق بعد نهاية الميركاتو شددت جامعة كرة القدم مراقبتها للأندية، بقسميها الأول والثاني، في ما يتعلق باحترام شروط التوازن المالي. وأوضحت مصادر مطلعة إن لجنة المراقبة شددت إجراءات التدقيق في الملفات المالية للأندية، بناء على الوثائق التي تسلمتها منها إلىأكمل القراءة »

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منذ 52 ثانية


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