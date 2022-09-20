اذاعة وتلفزيون
الفاضيلي و”حياة ستوريات”
الفنانة الكوميدية اختارت طرح سلسلة من الفيديوهات على “إنستغرام” لمواجهة “الغياب” تحاول الفنانة الكوميدية حنان الفاضلي، القطع مع فترة غيابها عن جمهورها، واختارت بدورها أن تطل على جمهورها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والعودة بشخصيات جديدة لمعالجة مواضيع مختلفة. وفاجأت الفاضلي، متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، ونشرتأكمل القراءة »
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