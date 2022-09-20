الرياضة
الإصابات تربك الركراكي
غموض يلف مشاركة بونو ومزراوي وأمرابط أمام الشيلي وجد وليد الركراكي، الناخب الوطني، نفسه في موقف حرج، بعدما تعرض أربعة لاعبين لإصابات، قبل مباراتي الشيلي وباراغواي الجمعة والثلاثاء المقبلين. وتعرض ياسين بونو لإصابة في فخذه خلال مباراة إشبيلية بفياريال، أول أمس (الأحد)، الأمر الذي فرض تغييره، شأنهأكمل القراءة »
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