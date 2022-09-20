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الرياضة

الإصابات تربك الركراكي

منذ 51 ثانية
Morocco's goalkeeper Yassine Bounou warms up ahead of the 2019 Africa Cup of Nations (CAN) Group D football match between Morocco and Ivory Coast at the Al Salam Stadium in the Egyptian capital Cairo on June 28, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
غموض يلف مشاركة بونو ومزراوي وأمرابط أمام الشيلي وجد وليد الركراكي، الناخب الوطني، نفسه في موقف حرج، بعدما تعرض أربعة لاعبين لإصابات، قبل مباراتي الشيلي وباراغواي الجمعة والثلاثاء المقبلين. وتعرض ياسين بونو لإصابة في فخذه خلال مباراة إشبيلية بفياريال، أول أمس (الأحد)، الأمر الذي فرض تغييره، شأنهأكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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