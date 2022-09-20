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الصباح الفني

فتحي‭ ‬تحصد‭ ‬ملايين‭ ‬المشاهدات‭ ‬بـ‭”‬مانيك‭” ‬

منذ دقيقتين
نورا‭ ‬فتحي‭ (‬خاص‭) ‬
حطمت‭ ‬الفنانة‭ ‬الاستعراضية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مغربي،‭ ‬نورا‭ ‬فتحي،‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬الخاصة‭ ‬بنسب‭ ‬المشاهدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬بفضل‭ ‬أحداثها‭ ‬الفنية‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بأغنية‭ ‬بعنوان‭ “‬مانيك‭” ‬صورت‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭.‬ وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬الأغنية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬حققت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬تدخل‭ ‬قائمة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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