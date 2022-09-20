الصباح الفني
فتحي تحصد ملايين المشاهدات بـ”مانيك”
حطمت الفنانة الاستعراضية من أصل مغربي، نورا فتحي، الأرقام القياسية الخاصة بنسب المشاهدة على موقع “يوتوب”، بفضل أحداثها الفنية ويتعلق الأمر بأغنية بعنوان “مانيك” صورت على طريقة فيديو كليب. وبعد ساعات قليلة من طرح الأغنية على “يوتوب”، حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة، ما جعلها تدخل قائمةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا