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الرياضة

الجيش يقلب الطاولة على ريمو ستارز

منذ 48 ثانية
عاد بفوز ثمين من نيجيريا ويواجه غولد الغاني في الدور المقبل وداكروز ينجو من الإقالة نجح الجيش الملكي في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة كأس “كاف”، عقب عودته من نيجيريا بفوز ثمين (0 – 1) على حساب ريمو ستارز النيجيري، في إياب الدور التمهيدي الأول، الذيأكمل القراءة »

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منذ 48 ثانية


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