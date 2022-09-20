الرياضة
الجيش يقلب الطاولة على ريمو ستارز
عاد بفوز ثمين من نيجيريا ويواجه غولد الغاني في الدور المقبل وداكروز ينجو من الإقالة نجح الجيش الملكي في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة كأس “كاف”، عقب عودته من نيجيريا بفوز ثمين (0 – 1) على حساب ريمو ستارز النيجيري، في إياب الدور التمهيدي الأول، الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا