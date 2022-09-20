الرياضة
جدل يرافق استدعاء موفي
اللاعب عوقب في 2016 بسبب «الشيشة» وجه وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، الدعوة إلى فهد موفي، لاعب بورتيمونينسي البرتغالي، لتعويض غياب حمزة الموساوي، لاعب نهضة بركان، خلال التجمع الإعدادي، الذي يخوضه بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم، تحضيرا لمباراتي الشيلي وباراغواي. وأثار استدعاء موفي الكثير من الجدل،أكمل القراءة »
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