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وسوف في حفل بقطر يستعد سلطان الطرب جورج وسوف لإحياء حفل غنائي في قطر، يوم 6 أكتوبر المقبل، حيث يقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره في الوطن العربي، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية. وتألق، أخيرا، المطرب جورج وسوفأكمل القراءة »
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