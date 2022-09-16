85944 تلميذة وتلميذ يستفيدون من “مليون محفظة” ببني ملال

وضعت مصالح ولاية جهة بني ملال خنيفرة، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببني ملال، جدولة زمنية تراعي اجراء كل العمليات المتعلقة باقتناء الأدوات والكتب المدرسية اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي وتنفيذ أهداف المبادرة الملكية “مليون محفظة” برسم الموسم الدراسي الحالي، وكذا توزيعها في تاريخ يتناسب مع الدخول المدرسي لهذه السنة.

وتفعيلا لذلك، تم الشروع في عملية توزيع الأدوات والكتب المدرسية على المؤسسات التعليمية المعنية منذ 22 غشت الماضي إلى 3 شتنبر الجاري، فيما تم توزيع الأطقم والمحافظ على التلاميذ منذ الاثنين الماضي.

وبلغ عدد المؤسسات التعليمية المستفيدة من المبادرة الملكية ” مليون محفظة ” هذه السنة بإقليم بني ملال، ما مجموعه 109 مؤسسة، منها 49 مؤسسة بالوسط الحضري، و60 مؤسسة بالوسط القروي. كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه المبادرة الملكية 85944 تلميذة وتلميذ، منها 68581 بالوسط القروي و 17363 تلميذة وتلميذ بالوسط الحضري.