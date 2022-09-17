الصباح الفني
الميلودي يودعنا تاركا “بركة محمد”
رحيل ابن الصويرة الذي استلهم رسوماته ومنحوتاته من العلامات والرموز الشعبية منحوتة بركة محمد (خاص) غيب الموت، أول أمس (الخميس)، بالرباط الفنان التشكيلي الحسين الميلودي عن سن ناهزت السابعة والسبعين، بعد مسار فني حافل بالإبداع والتجارب الصباغية التي كان واحدا من رواد تياراتها الحداثيةأكمل القراءة »
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