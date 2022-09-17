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الصباح الفني

الميلودي‭ ‬يودعنا‭ ‬تاركا‭ “‬بركة‭ ‬محمد‭”‬

منذ 18 ثانية
الراحل‭ ‬الميلودي‭ (‬خاص‭)‬
رحيل‭ ‬ابن‭ ‬الصويرة‭ ‬الذي‭ ‬استلهم‭ ‬رسوماته‭ ‬ومنحوتاته‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬والرموز‭ ‬الشعبية منحوتة‭ ‬بركة‭ ‬محمد‭        (‬خاص‭)‬ غيب‭ ‬الموت،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬بالرباط‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬الحسين‭ ‬الميلودي‭ ‬عن‭ ‬سن‭ ‬ناهزت‭ ‬السابعة‭ ‬والسبعين،‭ ‬بعد‭ ‬مسار‭ ‬فني‭ ‬حافل‭ ‬بالإبداع‭ ‬والتجارب‭ ‬الصباغية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬تياراتها‭ ‬الحداثية‭أكمل القراءة »

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