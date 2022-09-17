وطنية
بركة: هذه إستراتيجيتنا لمواجهة خصاص الماء
تقوية الإمدادات من المياه الجوفية والسدود المخصصة للفلاحة وتحلية مياه البحر كشف نزار بركة، وزير التجهيز والنقل، أنه رغم تراجع المخزون المائي بالسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة، عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية ومن السدود المخصصة للفلاحة، وكذلك عبر اللجوء الىأكمل القراءة »
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