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الصباح الفني

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منذ 15 ثانية
سجنت‭ ‬لتعاملها‭ ‬السيئ‭ ‬مع‭ ‬طاقم‭ ‬طائرة أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأمريكية‭ ‬أنه‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬أشهر‭ ‬بتهمة‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬طاقم‭ ‬طائرة‭. ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أقرت‭ ‬كيلي‭ ‬بيتشاردو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بالذنب‭ ‬بالتهمة‭ ‬الموجهة‭ ‬إليها،‭ ‬وهي‭ ‬جريمة‭ ‬جنائية‭ ‬من‭ ‬الفئة‭أكمل القراءة »

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