الصباح الفني
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سجنت لتعاملها السيئ مع طاقم طائرة أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه حكم على امرأة من نيويورك بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة التدخل في عمل طاقم طائرة. وفقا لما ذكرته الوزارة في بيان، أقرت كيلي بيتشاردو في وقت سابق بالذنب بالتهمة الموجهة إليها، وهي جريمة جنائية من الفئةأكمل القراءة »
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