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اذاعة وتلفزيون

مسلسل “1899” على “نتفليكس”

منذ 11 ثانية
نشرت منصة “نتفليكس” الإعلان الترويجي لمسلسل “1899”، دون الكشف عن موعد محدد لبدء عرضه. فيما كشف الفيديو الترويجي للعمل عن عدد من اللقطات المشوقة والمليئة بالإثارة. وتدور قصة المسلسل حول عدد من المهاجرين من خلفيات مختلفة، يسافرون من أوربا إلى نيويورك، بحثا عن فرص جديدة، لكن تتضاءلأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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