اذاعة وتلفزيون
مسلسل “1899” على “نتفليكس”
نشرت منصة “نتفليكس” الإعلان الترويجي لمسلسل “1899”، دون الكشف عن موعد محدد لبدء عرضه. فيما كشف الفيديو الترويجي للعمل عن عدد من اللقطات المشوقة والمليئة بالإثارة. وتدور قصة المسلسل حول عدد من المهاجرين من خلفيات مختلفة، يسافرون من أوربا إلى نيويورك، بحثا عن فرص جديدة، لكن تتضاءلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا