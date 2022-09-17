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الصباح الفني

حنين‭: ‬أنتظر‭ ‬نتائج‭ “‬رود‭ ‬آيلاند‭”‬

منذ 8 ثواني
من‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭ (‬خاص‭)‬
قال‭ ‬المخرج‭ ‬الحسين‭ ‬حنين،‭ ‬إن‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بفيلم‭ “‬ميثاق‭”‬،‭ ‬يتنافس‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬جوائز‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للفيلم‭ “‬رود‭ ‬آيلاند‭” ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬المقامة‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭.‬ وأوضح‭ ‬مخرج‭ ‬الفيلم‭ ‬الأمازيغي،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭” ‬أنه‭ ‬ينتظر‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬للمهرجان،‭ ‬التي‭ ‬تؤهله‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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