الصباح الفني
حنين: أنتظر نتائج “رود آيلاند”
قال المخرج الحسين حنين، إن أحدث أعماله، ويتعلق الأمر بفيلم “ميثاق”، يتنافس على إحدى جوائز المهرجان الدولي للفيلم “رود آيلاند” في دورته السادسة والعشرين المقامة بالولايات المتحدة. وأوضح مخرج الفيلم الأمازيغي، في حديث مع “الصباح” أنه ينتظر الإفراج عن نتائج المسابقة الرسمية للمهرجان، التي تؤهله للمشاركة فيأكمل القراءة »
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