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الرياضة

ديون الرجاء تتفاقم

منذ 3 ثواني
متولي يطالب بمستحقاته و»طاس» تحكم بأزيد من مليار للعلمي وكوياطي علمت “الصباح” أن محسن متولي، راسل فريقه السابق الرجاء الرياضي، بغية توصله بمستحقاته المالية العالقة. وأنهى متولي مسيرته مع الفريق الأخضر، بعد نهاية عقده، إذ لم يتوصل بعرض لتجديده، واختار الانتقال إلى أهلي طرابلس الليبي. وطلب متوليأكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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