الرياضة
ديون الرجاء تتفاقم
متولي يطالب بمستحقاته و»طاس» تحكم بأزيد من مليار للعلمي وكوياطي علمت “الصباح” أن محسن متولي، راسل فريقه السابق الرجاء الرياضي، بغية توصله بمستحقاته المالية العالقة. وأنهى متولي مسيرته مع الفريق الأخضر، بعد نهاية عقده، إذ لم يتوصل بعرض لتجديده، واختار الانتقال إلى أهلي طرابلس الليبي. وطلب متوليأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا