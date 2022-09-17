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تكريم مخرجين في مهرجان وجدة السينمائي
انطلقت بوجدة فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة، التي تنظمها جمعية التضامن للتنمية والهجرة تحت شعار “السينما قاطرة للوساطة الاجتماعية”. ويشكل المهرجان، حسب المنظمين، فرصة لعشاق السينما والمهنيين والشباب للالتقاء والنقاش والاستمتاع بالفن السابع، مضيفين أنه سيكون محطة أساسية للاحتفاء بالإبداعات السنوية وبصانعي السينما، خاصة سينماأكمل القراءة »
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