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خاص

الحسابات‭ ‬الجهوية‭… ‬المغرب‭ ‬النافع‭ ‬وغير‭ ‬النافع

منذ 5 ثواني
جهة‭ ‬واحدة‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬ثلث‭ ‬الثروة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتباين‭ ‬صارخ‭ ‬في‭ ‬نفقات‭ ‬الأسر‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬ إنجاز‭: ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬كنفاوي أبانت‭ ‬المعطيات‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬عنها‭ ‬المندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط‭ ‬في‭ ‬مذكرتها‭ ‬حول‭ ‬الحسابات‭ ‬الجهوية‭ ‬لـ‭ ‬2020،‭ ‬أن‭ ‬مقولة‭ ‬المغرب‭ ‬النافع‭ ‬وغير‭ ‬النافع‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬قائمة،‭ ‬يعكسها‭ ‬حجم‭ ‬الثروات‭ ‬المحدثة‭أكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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