خاص
الحسابات الجهوية… المغرب النافع وغير النافع
جهة واحدة تهيمن على ثلث الثروة الوطنية وتباين صارخ في نفقات الأسر بين الجهات إنجاز: عبد الواحد كنفاوي أبانت المعطيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الحسابات الجهوية لـ 2020، أن مقولة المغرب النافع وغير النافع ما تزال قائمة، يعكسها حجم الثروات المحدثةأكمل القراءة »
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