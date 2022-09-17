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الرياضة

“ارحل” ترفع في وجه هوار

منذ 7 ثواني
طالب فصيل مساند لمولودية وجدة، الممارس بالقسم الأول، محمد هوار رئيس الفريق ومن معه، بالرحيل. ونشر “بريغاد وجدة”، الفصيل المساند لمولودية وجدة لكرة القدم، بلاغا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعلن من خلاله عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم (السبت)، انطلاقا من الساعة السابعة والنصفأكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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