الرياضة
“ارحل” ترفع في وجه هوار
طالب فصيل مساند لمولودية وجدة، الممارس بالقسم الأول، محمد هوار رئيس الفريق ومن معه، بالرحيل. ونشر “بريغاد وجدة”، الفصيل المساند لمولودية وجدة لكرة القدم، بلاغا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعلن من خلاله عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم (السبت)، انطلاقا من الساعة السابعة والنصفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا