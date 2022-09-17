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الرياضة

خلاف بين بركان وآسفي بسبب التذاكر

منذ 9 ثواني
مصطفى: المباراة صعبة وسنبحث فيها عن الفوز تفجر خلاف بين مسؤولي أولمبيك آسفي ونظرائهم في نهضة بركان، بسبب تذاكر المباراة التي ستجمع بين الفريقين، غدا (الأحد)، في إطار الدورة الثالثة من بطولة القسم الأول. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن مسؤولي الفريق العبدي راسلوا إدارة النهضة البركانية،أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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