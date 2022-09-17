الرياضة
فيدرر… اعتزال المضرب الذهبي
ثلاث عمليات جراحية لم تكف لتجاوز إصابة في الركبة أعلن الأسطورة السويسري رودجر فيدرر، أول أمس (الخميس)، اعتزاله التنس، في سن 41، بعدما عجز عن العودة للملاعب بسبب إصابة ألمت به قبل أشهر طويلة. ووصف فيدرر، الذي يعتبر من أفضل اللاعبين الذين مارسوا التنس، القرار ب”المر”، معتبراأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا