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الرياضة

رسالة رياضية: حمد الله

منذ 4 ثواني
عيسى الكامحي
يتابع الرأي العام الرياضي هذه الأيام موضوعين مرتبطين، لا يمكن الفصل بينهما، الأول متعلق بمستجدات المنتخب الوطني وتحدياته، وعما هو مقبل عليه لضمان تحضير جيد للمونديال، والثاني يخص عبد الرزاق حمد الله، المبعد من تشكيلة المنتخب، لأسباب لا تخفى عن قريب أو بعيد. لنبدأ بالمنتخب، ورهانه المستقبلي،أكمل القراءة »

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منذ 4 ثواني


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