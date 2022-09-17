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يسار و”دار الضمانة”
حل الفنان يسار لمغاري في زيارة إلى وزان ضمن جولته بعدد من المدن المغربية، التي يتقاسم مع متابعيه صورا من أجواء استمتاعه بعطلته وسط طبيعتها الخلابة. وعن زيارته إلى وزان قال لمغاري “مدينة وزان الساحرة المعروفة بمعالمها العريقة مثل ضريح مولاي عبد الله الشريف والحمام القديم والمسيدأكمل القراءة »
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