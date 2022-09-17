خاص
الجديدة… حصيلة البلدية في “الميزان”
الرئيس بنربيعة نفى مصاهرته للعامل وصوب نيران مدفعيته نحو عنصرين من المعارضة وكشف عدة حقائق إنجاز: عبدالله غيتومي (الجديدة) – تصوير: أحمد جرفي نفى جمال بنربيعة، رئيس الجماعة الترابية للجديدة، أي مصاهرة له مع محمد الكروج، عامل الإقليم، وتحدث عن معضلة النظافة وأسبابها، وتأخر إنجاز مشاريع تهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا