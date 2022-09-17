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خاص

الجديدة… حصيلة البلدية في “الميزان”

منذ دقيقة واحدة
الرئيس بنربيعة نفى مصاهرته للعامل وصوب نيران مدفعيته نحو عنصرين من المعارضة وكشف عدة حقائق إنجاز: عبدالله غيتومي (الجديدة) – تصوير: أحمد جرفي نفى جمال بنربيعة، رئيس الجماعة الترابية للجديدة، أي مصاهرة له مع محمد الكروج، عامل الإقليم، وتحدث عن معضلة النظافة وأسبابها، وتأخر إنجاز مشاريع تهمأكمل القراءة »

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