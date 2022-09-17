وطنية
بعزيز يدخل سباق انتخابات كرسيف
اختار الاتحاد الاشتراكي ترشيح سعيد بعزيز، عضو المكتب السياسي، وكيلا للائحة الترشيح برسم الانتخابات الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر اجراؤها يوم 29 شتنبر الجاري، بدائرة كرسيف، بعد أن كسب المعركة القانونية، وإصدار المحكمة الدستورية قرارها بإلغاء انتخاب كل من محمد البرنيشي من حزب الأصالة والمعاصرة، وعليأكمل القراءة »
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