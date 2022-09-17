الرياضة
نظام جديد لبطولة الشاوية دكالة
فرضت العصبة الجهوية الشاوية دكالة لكرة القدم، مجموعة من الإجراءات الجديدة على الفرق المنضوية تحت لوائها يتم الشروع في تطبيقها، انطلاقا من الموسم الجديد. وجاء في مذكرة للعصبة توصلت بها الفرق، أن أندية القسم الممتاز والقسم الشرفي، ستخوض المباريات الرسمية بلاعبين تقل أعمارهم عن 23 سنة، يضافأكمل القراءة »
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