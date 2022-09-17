وطنية
رفاق بنعبدالله ينسقون مع منيب
أعلن نبيل بنعبدالله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، أن لقاء سيجمع قيادة حزبه الثلاثاء المقبل، بوفد عن الحزب الاشتراكي الموحد، برئاسة نبيلة منيب، الأمينة العامة، سيخصص لتدارس عددا من القضايا المرتبطة بالوضع السياسي والمهام المطروحة على قوى اليسار. وأفادت مصادر «الصباح» أن مبادرة الاجتماع، جاءت من زعيم حزبأكمل القراءة »
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