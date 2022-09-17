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الرياضة

الإصابات تزيد متاعب الزاكي

منذ 27 ثانية
يستقبل اتحاد طنجة حسنية أكادير، اليوم (السبت)، على الساعة السابعة والربع، بالملعب الكبير بالزياتن، لحساب الدورة الثالثة من البطولة الوطنية. ويبحث الفريق عن أول انتصار له بعد هزيمتين في الدورتين السابقتين، في ظل إكراهات كثيرة، في مقدمتها إصابة مجموعة من اللاعبين، مثل حمزة الحساني المصاب بالتواء فيأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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