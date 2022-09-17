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الرياضة

البكاري: انطلاقتنا ستكون أمام سطاد

منذ 15 ثانية
أكد محمد البكاري مدرب سريع وادي زم، أن فريقه عازم على تجاوز سطاد المغربي، وتحقيق أول فوز في قمة الدورة الثانية من بطولة القسم الثاني، التي تجرى اليوم (السبت)، بملعب الفوسفاط بخريبكة. وأضاف البكاري في تصريح ل»الصباح»، أن التداريب مرت في ظروف عادية، وعرفت تجاوبا كبيرا منأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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