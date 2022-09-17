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الرياضة

منتخب الفتيات يكثف تحضيراته للمونديال

منذ 3 ثواني
كشف أنطوني ريماسون، المدرب المساعد للمنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، أن الاستعدادات لمونديال الهند انطلقت منذ شهر تقريبا، بعد أن وفرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم له وللاعبات جميع الظروف المناسبة. وأوضح ريماسون أن الهدف الأساسي من التجمع الإعدادي تحضير اللاعبات لهذه التظاهرة الدولية، بغيةأكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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