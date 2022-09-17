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اذاعة وتلفزيون

“الليلة سهرتنا” على “دوزيم”

منذ 5 ثواني
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم” اليوم (السبت)، عند حدود الساعة العاشرة و 15 دقيقة ليلا ، على موعد مع البرنامج الفني “الليلة سهرتنا”، الذي تقدمه ابتسام كتيبي. وستستقبل كتيبي في سهرة اليوم، فنانين لتقديم فقرات غنائية وكوميدية، علما أنه غالبا ما يقدم ضيوف البرنامج الذي يشرف علىأكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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