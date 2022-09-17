الرياضة
الإرهاق والأرضية عائقان أمام الجيش
الفريق العسكري يلعب ورقته الأخيرة لهزم ريمو ستارز وداكروز مهدد بالإقالة سيكون الجيش الملكي أمام امتحان صعب، عندما يحل ضيفا على ريمو ستارز النيجيري، غدا (الأحد)، لحساب إياب الدور التمهيدي الأول لكأس «كاف». وتأتي صعوبة هذه المباراة، بعدما عجز الفريق العسكري عن تحقيق الفوز في مباراة الذهابأكمل القراءة »
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