اذاعة وتلفزيون
“بين البارح واليوم” على “الأولى”
برنامج فني جديد يوثق لرواد الأغنية المغربية ينتظر أن تعلن مديرية التسويق والبرمجة عن شبكة برامج جديدة مطلع أكتوبر المقبل من بينها “بين البارح واليوم”، الذي يستعرض مسار رواد الفن المغربي بمختلف أنماطه، منها الشعبي والعصري والحساني والأمازيغي والملحون والطرب الغرناطي و”الركادة”. ويعتبر برنامج “بين البارح واليوم”أكمل القراءة »
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