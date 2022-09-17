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رمضان يطرح “دوشة” طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “دوشة”، بعد أن أعلن منذ أيام أنه أجلها حدادا على وفاة الملكة إليزابيث. ومن جهة أخرى، تعاقد محمد رمضان، على عمل سينمائي جديد يحمل عنوان “مرزوق وإيتو” من إنتاج شركة “إيغل” للمنتج جمال سنان، وتأليف عمرو محمودأكمل القراءة »
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