الرياضة
الحسيمة دون مكتب مسير
طالب محبو وجمهور شباب الحسيمة لكرة القدم، لجنة تصريف أعمال الفريق بعقد الجمع العام العادي لانتخاب مكتب مسير جديد. وعلم من مصدر مطلع أنه رغم توصل اللجنة بمراسلة من العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، تطالبها فيها بتحيين الملف الإداري والقانوني للنادي برسم الموسم المقبل، وبموافاتها بمحضر الجمعأكمل القراءة »
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