وطنية
الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع الخاص
النقابات تنتظر مراجعة حقيقية للضريبة على الدخل في القانون المالي أعلنت الحكومة لمناسبة الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، عن الزيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي منأكمل القراءة »
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