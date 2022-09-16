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اذاعة وتلفزيون

“نتفليكس” توقف تصوير “التاج”

منذ 21 ثانية
أعلن صناع مسلسل “التاج” البريطاني، وهو من إنتاج شركة “نتفليكس” وقف تصوير المسلسل احتراما لوفاة الملكة إليزابيث الثانية. وأكدت وكالة “أسوشيتد برس” أن تعليق تصوير الموسم السادس للمسلسل “علامة على الاحترام”. وجاءت وفاة إليزابيث الثانية، قبل عرض الموسم الخامس من مسلسل “التاج”، الذي من المقرر عرضه أولأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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