اذاعة وتلفزيون
“نتفليكس” توقف تصوير “التاج”
أعلن صناع مسلسل “التاج” البريطاني، وهو من إنتاج شركة “نتفليكس” وقف تصوير المسلسل احتراما لوفاة الملكة إليزابيث الثانية. وأكدت وكالة “أسوشيتد برس” أن تعليق تصوير الموسم السادس للمسلسل “علامة على الاحترام”. وجاءت وفاة إليزابيث الثانية، قبل عرض الموسم الخامس من مسلسل “التاج”، الذي من المقرر عرضه أولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا