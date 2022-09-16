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الصباح الفني

الحبشي يتعرض لوعكة صحية

منذ 20 ثانية
تعرض الممثل المغربي ميلود الحبشي، مطلع الأسبوع الجاري، لوعكة صحية مفاجئة تسببت في دخوله المستشفى. ونشرت ابنة الحبشي صورة لوالدها داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” طالبة الدعاء له، دون الكشف عن تفاصيل حالته. في المقابل كشفت مصادر مقربة من الفنان المغربي، أنه تعرض لأزمة قلبيةأكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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