fbpx
أســــــرة

تسمم الدم… الطريق إلى الموت

منذ دقيقة واحدة
يهاجم الجهاز المناعي ويؤدي إلى وفيات ينتج داء تسمم الدم أو “تعفن الدم” أو “داء الانتان” عن استجابة مناعية مفرطة لعدوى خطيرة. وفي الأحوال العادية، يقاوم الجهاز المناعي العدوى والأمراض، إلا أنه، أحيانا، ولأسباب تظل غير معروفة، يهاجم الجهاز المناعي أعضاء وأنسجة الجسم، وهو ما يجعل منأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.