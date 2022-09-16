أســــــرة
تسمم الدم… الطريق إلى الموت
يهاجم الجهاز المناعي ويؤدي إلى وفيات ينتج داء تسمم الدم أو “تعفن الدم” أو “داء الانتان” عن استجابة مناعية مفرطة لعدوى خطيرة. وفي الأحوال العادية، يقاوم الجهاز المناعي العدوى والأمراض، إلا أنه، أحيانا، ولأسباب تظل غير معروفة، يهاجم الجهاز المناعي أعضاء وأنسجة الجسم، وهو ما يجعل منأكمل القراءة »
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