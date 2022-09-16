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حوادث

إحالة مغتصب النساء بأمزميز

منذ 9 ثواني
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمزميز بإقليم الحوز، أول أمس (الأربعاء)، جانحا في عقده الرابع، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل الاختطاف والاغتصاب والاحتجاز. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الدرك أوقفت المعني بالأمر، الاثنين الماضي، وقامت بتحرير فتاة كان يحتجزها وظل يمارسأكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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