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حوادث

الحبس لمتهمة بـ”الكريساج” بتزنيت

منذ 6 دقائق
اعترضت طريق امرأة مهددة إياها بسكين وكاميرا مراقبة أطاحت بها قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت بإدانة شابة متهمة باعتراض الضحايا في الشارع العام بالمدينة. وصرحت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا. بمؤاخذة المتهمة بالمنسوب اليها والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم، وتحميلها الصائر مجبرا فيأكمل القراءة »

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