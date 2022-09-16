أســــــرة
رقــــــــم:11 مليون وفاة سنويا
يتسبب مشكل تسمم الدم، حسب الأرقام الرسمية المعلن عنها، في وفاة 11 مليون شخص سنويا عبر العالم، أي وفاة واحدة في كل 2.8 ثوان. كما يصيب تعفن الدم، حسب الأرقام ذاتها، 50 مليون شخص عبر العالم، علما أن فرنسا تسجل سنويا وفاة 700 ألف شخص، فيما تسجلأكمل القراءة »
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