حوادث
خلاف ينتهي بقضم أذن داخل مسجد
الضحية تعرض للتعنيف من قبل ذي سوابق أثناء استعداده لأداء الصلاة عاش مرتادو مسجد بحي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، مساء الثلاثاء الماضي، أثناء استعدادهم لأداء صلاة العشاء، لحظات عصيبة تأثرا بواقعة اعتداء بشعة، تمثلت في قضم أذن مصل بعد عضه، من قبل جانح من ذوي السوابق قررأكمل القراءة »
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