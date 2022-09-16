أســــــرة
مضاعفـات خطيـرة
البروفيسور بوصفيحة شدد على الوقاية من التعفن أو الالتهاب بواسطة التلقيح كشف أحمد عزيز بوصفيحة، اختصاصي في طب الأطفال والمسؤول عن وحدة المناعة السريرية، أسباب الإصابة بتسمم الدم. وأوضح بوصفيحة في حوار مع “الصباح” أنه من العوامل المعروفة للإصابة بعدوى تسمم الدم، الالتهابات الرئوية والبولية أو التهاباتأكمل القراءة »
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