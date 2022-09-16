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دار القاضي بن ادريس… من الشكايات إلى النفايات

منذ 7 دقائق
أقدم قصبة بالبيضاء تتحول إلى مطرح للأزبال والاستيطان العشوائي تعد دار القاضي بن ادريس واحدة من أشهر وأقدم معالم البيضاء خارج السور، إذ تعتبر من أقدم البنايات التي ما زالت ترتبط في الذاكرة البيضاوية باسم شخصية شكلت رمزا للنخب المخزنية للنصف الأول من القرن العشرين. في هذاأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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