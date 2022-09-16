مجتمع
“الكدش” تحصي الخصاص بالتعليم الثانوي الإعدادي
أثارت لائحة أولية لحجم الخصاص في التعليم الثانوي الإعدادي صادرة عن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل بإقليم الجديدة، ردود أفعال متباينة. وصرح محمد باهي، عضو المكتب الإقليمي للنقابة نفسها، “أنه في ظل غياب تقاسم المعلومة الرسمية والتعتيم الحاصل في مجال قطاع التعليم بجميعأكمل القراءة »
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