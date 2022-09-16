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أســــــرة

نــصــيـــحــة: الوعي بخطورة المرض

منذ 59 ثانية
أطلق اليوم العالمي لمكافحة تسمم الدم، من قبل التحالف العالمي لتسمم الدم، سنة 2012. وفي 13 من شهر شتنبر من كل سنة، تقام مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتحسيسية بالمرض، في جميع الجهات عبر العالم، إذ ما يزال الداء غير معروف لدى الكثيرين، وهو ما أكدته منظمةأكمل القراءة »

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منذ 59 ثانية


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