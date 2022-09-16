مجتمع
مدير أكاديمية فاس يتعهد بالقضاء على الأقسام المشتركة
قال محسن الزواق، مدير أكاديمية التربية والتكوين بفاس، إن جهود القضاء على الأقسام المشتركة متواصلة وتسير بوتيرة مهمة و»نتوخى حلولا أكبر»، متحدثا عن أن 81 بالمائة من المتبقي منها، بمستويين فقط، مقابل 12 بالمائة ب3 مستويات، مشيرا إلى أن جمع 4 مستويات وأكثر، غير موجود إلا فيأكمل القراءة »
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