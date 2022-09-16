الأولى
جنس جماعي على تلميذات في نهار رمضان
حدد قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء، تاريخ نونبر المقبل، موعدا لانطلاق التحقيق التفصيلي، مع أستاذ اللغة الفرنسية المعتقل على ذمة الاتجار في البشر عن طريق الاستغلال الجنسي لتلميذاته، وهو تاريخ يمكن من لملمة مجموعة من المساحات الفارغة في قضية المشتبه فيه، سيما أن النبش المستمر فيها كشفأكمل القراءة »
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