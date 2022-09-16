fbpx
الأولى

جنس جماعي على تلميذات في نهار رمضان

منذ دقيقتين
حدد قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء، تاريخ نونبر المقبل، موعدا لانطلاق التحقيق التفصيلي، مع أستاذ اللغة الفرنسية المعتقل على ذمة الاتجار في البشر عن طريق الاستغلال الجنسي لتلميذاته، وهو تاريخ يمكن من لملمة مجموعة من المساحات الفارغة في قضية المشتبه فيه، سيما أن النبش المستمر فيها كشفأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.