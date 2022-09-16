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أخبار الصباح
< صرف توصلت تحريات إلى وجود شبكة تنشط في مجال صرف العملات الأجنبية تتمركز عناصرها في مدن سياحية، خاصة بمراكش وفاس والبيضاء. وأفادت مصادر أن هيآت مراقبة توصلت بمراسلات من بعض مكاتب الصرف تشتكي فيها من المنافسة غير الشرعية، التي تتعرض لها من أفراد الشبكة. (ع.ك) <أكمل القراءة »
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