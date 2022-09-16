الأولى
غسل أموال وسطو على عقارات بالملايير
زعيم مافيا عقار سحب القضاء الفرنسي جواز سفره أنجز وكالات وعقود بيع مزورة بالمغرب فضحت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نشاط مافيا عقار، يتزعمها مهاجر مغربي ممنوع من السفر من قبل السلطات الفرنسية، لتورطه في قضايا غسل أموال والسطو على عقارات معمرين بالمغرب، باستعمال شركات صورية ووكالاتأكمل القراءة »
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