fbpx
الأولى

غسل أموال وسطو على عقارات بالملايير

منذ دقيقتين
زعيم مافيا عقار سحب القضاء الفرنسي جواز سفره أنجز وكالات وعقود بيع مزورة بالمغرب فضحت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نشاط مافيا عقار، يتزعمها مهاجر مغربي ممنوع من السفر من قبل السلطات الفرنسية، لتورطه في قضايا غسل أموال والسطو على عقارات معمرين بالمغرب، باستعمال شركات صورية ووكالاتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.