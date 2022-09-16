الأولى
عراقيل تجمد ملايير البيضاء
لا يسير “التيار”، بشكل جيد، بين جماعة البيضاء ومقاطعاتها، وبين الخزينة الإقليمية المكلفة بالأداء (مركز شرق البيضاء)، إذ تتواصل الشكايات حول تحول المراقبة الإدارية والمالية إلى عائق أمام التنمية المحلية بأكبر مدن المغرب. وتتجمد أموال الجماعة المستحقة إلى شركات ومقاولات ومؤسسات هیآت نائلة لعقود عمل واتفاقيات شراكاتأكمل القراءة »
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